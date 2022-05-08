الأسد يزور طهران ويلتقي بالمرشد الإيراني

قال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن الرئيس السوري بشار الأسد، التقى خلال زيارة للعاصمة طهران، اليوم الأحد، كلًا من المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وذكر الموقع، أن زيارة «الأسد» لإيران تعد الثانية، منذ عام 2011 عند اندلاع الحرب في سوريا، موضحًا أن زيارة الأسد الأولى لطهران كانت في عام 2019، ورافقه فيها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الأسبق قاسم سليماني.

وبحسب الموقع، وصف «خامنئي» لدى لقائه الأسد في زيارته السابقة، العلاقات بين إيران وسوريا بـ«العميقة استراتيجيا»، قائلًا: «إن هوية وقوة المقاومة تعتمد على هذه العلاقة المستمرة والاستراتيجية، بناء على ذلك، لن يتمكّن الأعداء من تنفيذ خططهم».