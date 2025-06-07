إيران تدين حظر دخول مواطنيها الولايات المتحدة: قرار عنصري

• في إطار قرار الرئيس الأمريكي منع مواطني 12 دولة من بينها إيران، من السفر إلى الولايات المتحدة..

أدانت طهران قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني 12 دولة من بينها إيران، من السفر إلى الولايات المتحدة، واصفة القرار بـ"العنصري".

وفي بيان لها، السبت، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها قرار ترامب بفرض حظر سفر على مواطني 12 دولة، منتقدة هذا الإجراء بشدة.

وأضاف البيان أن القرار يُعد "دليلاً واضحاً على هيمنة العقلية العنصرية والاستعلائية بين صانعي السياسة الأمريكيين"، كما يعكس "العداء العميق" الذي تكنّه واشنطن للإيرانيين.

وحذر من أن قرار ترامب "ينتهك أيضاً المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل حظر التمييز وحقوق الإنسان الأساسية."

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، الخميس، قرارا بمنع مواطني 12 دولة من السفر إلى الولايات المتحدة، بزعم أنهم يشكلون "تهديدا للأمن القومي".

وبموجب الأمر التنفيذي، يُحظر على مواطني أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران، وليبيا والصومال والسودان واليمن السفر إلى الولايات المتحدة.

وفرض ترامب أيضًا قيودًا جزئية على سفر مواطني سبع دول، وهي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.