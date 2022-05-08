معين الشعباني يتمسك بالرحيل عن المصري

تمسك التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بالرحيل عن تدريب الفريق بعد خسارته امام الإسماعيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية بالدوري الممتاز.

وشهدت الأيام القليلة التي سبقت مواجهة الدراويش انقطاع «الشعباني» عن التدريبات بسبب إرسال راتبه الشهري بالجنيه المصري، وهو مارفضه المدرب التونسي وتمسك بتحويل راتبه الخاص به بالدولار، وفقا للعقد المبرم مع إدارة النادي.

وتدخل أحد مسئوولي مجلس المصري طالبه بضرورة قيادة الفريق أمام الدراويش على أن يجتمع المجلس مع المدير الفني لانهاء مشكلته خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لمصدر مسئوول داخل النادي فإن الشعباني وضع شروطا محددة من أجل العودة إلى التدريبات، أهمها حصوله عى راتبه بالدولار، بالإضافة لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، إلى جانب إقامة معسكرات دائمة للفريق بالإسكندرية.