قادة مجموعة السبع يجتمعون عبر الفيديو والتركيز سينصب على أوكرانيا

من المقرر أن يجتمع قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الأحد، والذي من المتوقع أن تتصدر جدول أعماله المخاوف المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا .

ومن المتوقع أيضا أن يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحدث عبر الإنترنت لإطلاع قادة بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان والولايات المتحدة على الأوضاع الجارية. وهناك تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما يرغب في مناقشة فرض عقوبات إضافية ضد روسيا.

ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن الموعد الفعلي للاجتماع، وقال منظمون إن قضايا أخرى يمكن أن تطرح للنقاش.

يشار إلى أن اجتماع اليوم الأحد، الذي يصادف 8 أيار/مايو، وهو اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا سنويا بنهاية الجزء الأوروبي من الحرب العالمية الثانية وتحرير أوروبا من القوات النازية.

ومن المقرر أن تقام احتفالات مماثلة في روسيا يوم غد الاثنين - وهو اليوم الذي يصادف احتفال روسيا سنويا بنهاية الحرب الأوروبية- فيما تطرح التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستغل هذه المناسبة لتصعيد أو خفض مستوى الحرب.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بدعوى وقوع انتهاكات بحق الروس على الأراضي الأوكرانية ، وتعهدت موسكو بـ "اجتثاث النازية" في البلاد.

ودفعت المقاومة الأوكرانية القوية القوات الروسية إلى الشرق، لكن روسيا لم تظهر أي مؤشر على أنها تعتزم إنهاء حرب أصرت على مدى شهور قبل اندلاعها على أنها لن تبدأ.