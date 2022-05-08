محافظ شمال سيناء: انتظام امتحانات صفوف النقل دون أي شكاوى أو معوقات

تابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري.

وأكد المحافظ انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية، دون أي شكاوى أو معوقات.

ووجه المحافظ بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نحو 41 ألف طالب وطالبة بسنوات النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير طبيعيا، ولم ترد غرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات، وأن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات، والأسئلة مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوى الطالب المتوسط.