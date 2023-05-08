 زيلينسكي يوافق على الاحتفال بـ يوم أوروبا في أوكرانيا في 9 مايو - بوابة الشروق
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زيلينسكي يوافق على الاحتفال بـ يوم أوروبا في أوكرانيا في 9 مايو

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 12:47 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 12:47 م

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا في 9 مايو، وذلك وفق مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتبه.

وجاء في المرسوم، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الاثنين: "تجسيدا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. أوافق على الاحتقال بيوم أوروبا في أوكرانيا فى 9 مايو من كل عام، مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار قد تم اتخاذه "من أجل تعزيز وحدة شعب أوروبا"، وكذلك "من أجل ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

ويحيي يوم أوروبا ذكرى التوقيع على إعلان 9 مايو عام 1950، والذي يحدد خطة لضمان تحقيق السلام على المدى الطويل في أوروبا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتبر أول وثيقة رسمية لما أصبح الآن الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، قال زيلينسكي إنه قدم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني "فيرخوفنا رادا"، يقترح فيه جعل 8 مايو، يوما للذكرى والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.


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