ربة منزل تتهم زوجها بطعنها طعنات خطيرة بالسكين في ملوي

استقبلت مستشفي ملوي التخصصي، ربة منزل مصابة بجروح قطعية شديدة، ادعاء تعرضها لطعنة سكين، وهي في حالة خطرة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها للقبض علي الزوج المتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين، تعدى خلالها الزوج علي زوجته بآلة حادة «سكين» بسبب خلافات بينهما، حيث طعنها 3 طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، كادت أن تودي بحياتها، وتم نقلها إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

انتقل رجال الشرطة والبحث الجنائي، وسيارة فرع هيئة الإسعاف إلي موقع الحادث، حيث تبين إصابة إ- س، ربة منزل ب3 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالتعدي عليها زوجها ي- ع؛ بسبب تجدد خلافات زوجية.

وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحالتها العامة سيئة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.