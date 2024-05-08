وزير الصحة التايلاندي الجديد يعتزم مراجعة سياسة القنب في البلاد

قال وزير الصحة التايلاندي الجديد سومساك تيبسوتين، إنه يعتزم مراجعة سياسة القنب في البلاد، مما يشير إلى تحول محتمل قد يجعل الماريجوانا مخدرا مرة أخرى بعد أن أصبحت تايلاند أول دولة في آسيا تلغي تجريم تعاطي النبات.

وأضاف سومساك، في أول تصريحات له حول الموضوع المثير للجدل بعد توليه منصب وزير الصحة أمس الثلاثاء، إن الوزارة بصدد جمع الرأي العام لتقييم مدى انفتاح تايلاند على القنب، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان سومساك، قد شغل منصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء التايلاندي السابق برايوت تشان أوتشا، التي ألغت تجريم القنب في عام 2022 لتحرير النبات من أجل الاستخدام الطبي وكمحصول نقدي.

وقال سومساك، للصحفيين: "أود أن أسأل الأشخاص عما إذا كان ينبغي أن يكون القنب مخدرا أم لا، وإلى أي مدى يجب أن يكون محررا".

وأضاف سومساك: "لا ينبغي أن يكون بإمكان أي شخص أن يزرع (القنب) أو يدخنه."

وتشير تعليقات سومساك إلى عثرة أخرى في عملية تحرير القنب في تايلاند والتي تم طرحها كوسيلة لتعزيز الدخل الزراعي والسياحة الترفيهية.

وقال وزير الصحة التايلاندي السابق تشولان سريكايو، لوكالة "بلومبرج" في وقت سابق من العام الجاري، إنه سيسعى إلى حظر التعاطي الترويحي للقنب، مهددا بإيقاف عمل الآلاف من متاجر ومزارع الماريجوانا التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد خلال العامين الماضيين.