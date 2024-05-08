إفلاس فرع شركة فيسكر لصناعة السيارات الكهربائية في النمسا

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قدم فرع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر في النمسا طلبا لإعلان إفلاسه بعد توقف الشركة عن إنتاج سيارتها أوشن المنافسة لسيارات شركة تسلا الأمريكية.

وأعلنت الشركة الأم الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القرار في مصنعها بمدينة جراتس النمساوية مساء أمس.

وقالت الشركة في بيانها إنها قدمت طوعا طلبا لبدء عملية إعادة هيكلة من خلال الإدارة الذاتية وفقا لقانون التصفية النمساوي.

وأضافت أن باقي فروع الشركة لن تتأثر بهذا القرار.

يذكر أن شركة فيسكر كانت تقوم بتصنيع السيارة الكهربائية أوشن إس.يو.في في مصنع شركة ماجنا بمدينة جراتس. وفي مارس الماضي أعلنت الشركة عن اضطراب إنتاجها.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت شركة ماجنا نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي وأشارت فيه إلى أنها لا تتوقع استمرار إنتاج السيارة أوشن لصالح شركة فيسكر . وستتأثر حوالي 500 وظيفة بقرار إفلاس فرع فيسكر في النمسا.

وتكافح شركة فيسكر التي أسسها مصمم السيارات هنريك فيسكر، من أجل البقاء بعد فشل استراتيجية مبيعاتها. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والمشكلات مع الموردين زاد الضغوط على الشركة الناشئة.