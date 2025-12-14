 أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة لقوات الأمم المتحدة بجنوب كردفان - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 8:06 م القاهرة
أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة لقوات الأمم المتحدة بجنوب كردفان

ليلى محمد
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 6:42 م

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، الهجمات بالطائرات بدون طيار التي استهدفت قاعدة كادوقلي اللوجستية التابعة لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) في ولاية جنوب كردفان بالسودان، أمس، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى واصابة ثمانية جرحى من أفراد الكتيبة البنجلاديشية المشاركة في قوات حفظ السلام.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن خالص تعازي أبو الغيط لحكومة بنغلاديش ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تقديره لبعثات الأمم المتحدة العاملة في ظروف بالغة الخطورة.

وشدد على أن استهداف قوات الأمم المتحدة يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويعد جريمة جديدة من جرائم الحرب، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ومشيراً إلى أن تعزيز المساءلة يشكل ركناً أساسياً لحماية قوات حفظ السلام وصون هيبة القانون الدولي.

كما جدد دعوة جامعة الدول العربية إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان.

