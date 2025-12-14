توغل جديد للقوات الإسرائيلية وإقامة حاجز في قرية بريف القنيطرة

شهد ريف محافظة القنيطرة، مساء اليوم الاحد، توغلًا جديدًا للقوات الإسرائيلية حيث جالت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية في قرية “بريقة” بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً مؤقتاً للتفتيش في المنطقة دون تسجيل أي اعتقالات.



ويأتي إنشاء هذا الحاجز في إطار تشديد التقييد والمضايقة لحركة الأهالي، ما يثير حالة من القلق من تنقلاتهم اليومية وحياتهم المعيشية وفقا للمرصد الحقوقي في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق رصد المرصد السوري، أمس السبت، إقامة القوات الإسرائيلية لحاجز عسكري مؤقت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، في خطوة جديدة ضمن تصعيد نشاطها الميداني في المنطقة.

وتندرج هذه الخطوات التصعيدية ضمن سلسلة تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.