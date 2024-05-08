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تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في أبريل الماضي

بكين - قنا
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:58 ص

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية أبريل الماضي، بنسبة 1.38 في المائة عن الشهر الذي سبقه مارس، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى التأثير المشترك لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول.

كما أشارت إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع، وانخفضت أسعار الأصول المالية العالمية في الشهر الماضي، متأثرة بتوقعات السياسة النقدية للاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي الخاصة بها.

وقالت الهيئة إن الاقتصاد الصيني يتمتع بأساس متين ومرونة قوية وإمكانات هائلة، وهو ما يفضي إلى الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطيات النقد الأجنبي لديها.


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