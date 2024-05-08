أسطورة فرنسا: مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي

توقع مارسيل ديساييه مدافع منتخب فرنسا السابق، انتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع ناديه سان جيرمان في يونيو القادم، ويحق للاعب الفرنسي الانتقال لاي نادٍ مجانا.

وقال ديساييه في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية: «مبابي سيكون حرًا بلا عقد هذا الصيف، وأعتقد أن ريال مدريد لن يكون الوجهة المناسبة له، في وجود فينيسيوس وبيلينجهام وهما يقدمان جودة عالية».

وتابع: «إذا انتقل مبابي إلى ريال مدريد لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد، لذلك أشعر بأن مبابي قد ينتقل إلى الدوري السعودي».

وأتم: «مبابي قد يلعب لمدة عام على الأقل في السعودية، وهذه الخطوة لن تكون بحثًا عن المال، فالدوري هناك تنافسي والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة».