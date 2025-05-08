محافظ القليوبية يبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب سبل رفع كفاءة العاملين بالمحافظة

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك بديوان عام المحافظة.

وبحث المحافظ، مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية بما يحقق الصالح العام في مجال تطوير وتدريب ورفع كفاءة العاملين في المحافظة.

وأكد "عطية"، أن المحافظة تسعى باستمرار إلى دعم الشباب وتمكينهم من خلال التعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُسهم في رفع وعي الشباب بقضايا المجتمع وتنمية قدراتهم الذاتية، ويُعزز من دورهم الإيجابي في بناء الدولة المصرية الحديثة.

من جانبها، أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها للتعاون المثمر مع محافظة القليوبية، مشددة على التزام الأكاديمية بمواصلة جهودها في إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على قيادة التحولات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى خطة مستقبلية لتوسيع نطاق البرامج التدريبية وربطها بالمبادرات الوطنية في مجالات القيادة وريادة الأعمال.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، بالإضافة إلى عدد من قيادات الأكاديمية.