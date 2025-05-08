تايوان تحتفل بالذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا بالتركيز على التهديدات الصينية

احتفلت تايوان بالذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا اليوم الخميس من خلال عقد مقارنات للتهديدات القادمة من الصين، التي يتواجد رئيسها شي جين بيج في روسيا لحضور الاحتفالات، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو حربها ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس التايواني لاي تشينج تي للدبلوماسيين في تايبيه " السلام لا يقدر بثمن، ولا يوجد فائزون في الحرب. التاريخ علمنا أنه مهما كان السبب أو الإيديو لوجية الدافعة، يعد العدوان العسكري ضد دولة أخرى جريمة ظالمة محكوم عليها بالفشل".

وأضاف" السلطوية والعدوان يؤديان فقط إلى القتل والمأساة والمزيد من عدم المساواة".

وبالإشارة إلى تهديدات الصين، قال لاي إن تايوان وأوروبا " تواجهان الآن تهديد كتلة سلطوية جديدة".

وقال لاي " نحن نرى أعمال تخريب لكابلات أسفل المياه تعود لعقود، وذات أهمية للاتصالات والأمن السيبراني. نحن نرى تدخلا خارجيا في انتخاباتنا ذات أهمية لتحقيق التنمية الديمقراطية المفيدة، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والمضللة وبث الفرقة عن عمد في المجتمع. ونرى تعرض أسواقنا الحرة والمنفتحة عالميا القائمة على القواعد لاختبارات من خلال جميع الأنشطة الرمادية والإغراق والضغوط والتدخلات".

وتأتي تصريحات لاي خلال أول فعاليات احتفالية رسمية تقوم بها تايوان بمناسبة يوم النصر، وفي الوقت الذي تسعى فيه تايوان لتعزيز العلاقات مع الديمقراطيات الأخرى التي لا تربطها علاقات رسمية مع تايوان احتراما لبكين.