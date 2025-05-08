11 شهيدا في قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدا.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على منزل لعائلة الشعراوي في محيط مدرسة السوارحة جنوب غرب النصيرات وسط القطاع.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات، وصول جثمان شهيد وإصابة من منطقة السوارحة.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بنيران أطلقتها مسيّرة تابعة للاحتلال في شارع النزاز بحي الشجاعية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق حيي الشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة.

وصباح اليوم، أفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إلى 9 شهداء.

وأضافت المصادر، أن مواطنين استشهدا في قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية.

وتابعت، أن طفلة استشهدت وأصيب 4 آخرين إثر قصف مدفعي للاحتلال على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال في القدم بمحيط مخيم الصمود بالمواصي.

وقالت مصادر محلية، إن صيادين أصيبا بنيران بحرية الاحتلال في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة البطن السمين في المدينة.

كما عثر صباح اليوم على جثمان طفل فقد إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع قبل يومين.

ويرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



