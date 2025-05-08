اليمن: الحوثيون يعلنون استئناف عمل ميناء الحديدة عقب تدميره بغارات إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، استئناف العمل في ميناء الحديدة غربي اليمن، بعد أيام من تعرضه لدمار بفعل غارات إسرائيلية.

وقال بيان صادر عن ناصر عبد الله النصيري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر (التابعة للحوثيين)، إن "الفرق الفنية والهندسية في ميناء الحديدة أعادت الأمور إلى طبيعتها من خلال تقليل حجم الدمار الذي أحدثه العدوان الصهيوني الأمريكي الذي استهدف 3 أرصفة بحرية ترسو عليها السفن".

وأضاف النصيري أنه "منذ الوهلة الأولى للعدوان والفرق الفنية تعمل على تحدي آثار الدمار، وتمكنت من استعادة الحركة التشغيلية للسفن، وإعادة الميناء إلى العمل".

ولفت إلى "استئناف عمل الميناء واستمرارية الحركة التشغيلية ووصول السفن والبواخر دون تأخير، وأن هناك سفنا في طريقها إلى غاطس الميناء، فيما تتدفق الشركات الملاحية والخطوط الملاحية إلى ميناء الحديدة".

وقال المسؤول الحوثي إن "العمل في الميناء مستمر على مدار 24 ساعة دون توقف".

وكانت إسرائيل، نفذت غارات جوية على ميناء الحديدة يوم الاثنين الماضي ومطار صنعاء يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى تعطيلهما، وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجاءت هذه الغارات عقب سقوط صاروخ في مطار بن جوريون وسط إسرائيل أطلقه الحوثيون من اليمن، ما تسبب في عرقلة حركة الطيران في المطار الحيوي.