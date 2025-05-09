كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي يستعد لتشكيل محكمة لمقاضاة بوتين

قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يستعدان للإعلان عن محكمة خاصة تهدف لمقاضاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين في الكرملين على خلفية التخطيط لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت كالاس للصحفيين بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو اليوم الخميس: "سنمنح غدا الدعم السياسي النهائي لتشكيل محكمة جرائم حرب. لن يكون هناك إفلات من العقاب، وستكون هناك محاسبة على الجرائم المرتكبة".

وتم اختيار إعلان تشكيل المحكمة غدا الجمعة كي يتوافق مع إحياء بوتين لانتصار الجيش الأحمر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في موسكو. ومن المتوقع أن تحدث الخطوة النهائية في أجتماع لمجلس أوروبا في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.