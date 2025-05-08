ميدو: توقعت انتقال زيزو للأهلي وأخبرت مسؤولي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن توقعه بانتقال النجم أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي، مؤكدًا أنه أخبر مسؤولي الزمالك بذلك في وقت سابق.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، قال ميدو: "زيزو انتظم في تدريبات الفريق، وهذا ما تمنيناه، ولكن قضيته الآن بين يدي اللجنة القانونية، هو حاليًا لاعب في نادي الزمالك ويتواجد بشكل يومي، ولا أحد يمكنه التعرض له، فالنادي يملك جمعية عمومية محترمة قادرة على فهم مسؤولياتها، كما أن لدينا نظامًا واضحًا، إذا شعر اللاعب بأي شيء، سيلجأ للقانون."

وأكد ميدو أيضًا وجود شخص داخل النادي يحارب لجنة التخطيط، قائلًا: "إذا اضطررنا لكشف كل شيء، سنتحدث ونقول كل شيء."

وعن ملف الانتقالات، قال ميدو: "نادي الزمالك ينفق حوالي 120 مليون جنيه في كل فترة انتقالات لحل أزمة القيد، المدير الرياضي سيحدد مصير لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم، وسيكون هو ومدير التعاقدات هما المسؤولين عن قرار التعاقدات."

وعند سؤاله عن أي من اللاعبين «إمام عاشور، أشرف بن شرقي أو زيزو» كان رحيله الأكثر تأثيرًا على الفريق، أجاب ميدو: "الثلاثة مميزون، وكلهم كانوا مؤثرين في الزمالك، ولكن في رأيي، إمام عاشور هو الأهم بينهم والأكثر تأثيرًا."

وفيما يخص توقعه لانتقال أي من الثلاثي إلى الأهلي، قال ميدو: "كنت أتوقع انتقال الثلاثة إلى الأهلي، وزيزو انضم إلى الأهلي منذ شهرين أو ثلاثة، وأخبرت المسؤولين بذلك، لا توجد مفاجآت بالنسبة لي، ولم أفاجأ بأي شيء في عالم كرة القدم."