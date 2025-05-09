توج فريق الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي بعد فوز ماراثوني على الأهلي بنتيجة 85-83 بعد التمديد لشوط إضافي.
أنهى الاتحاد الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24-18، وصحح الأهلي موقفه ليتقدم بنتيجة 43-42 في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.
وفي الشوط الثاني كان التعادل سيد الموقف بين الفريقين في الفترة الثالثة بنتيجة 58-58، واستمر في الفترة الرابعة التي انتهت بنتيجة 73-73 بعدما فرط الأهلي في تفوقه بفارق أربع نقاط في الثواني الأخيرة.
وانتزع الاتحاد اللقب بعدما تفوق بنتيجة 85-83 في الوقت الإضافي.
وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد فوز عريض على سبورتنج بنتيجة 92-54 بينما فاز الاتحاد على الزمالك 97-88.
وحصل الزمالك على المركز الثالث بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-73.