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توج فريق الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي بعد فوز ماراثوني على الأهلي بنتيجة 85-83 بعد التمديد لشوط إضافي.

أنهى الاتحاد الفترة الأولى متقدما بنتيجة 24-18، وصحح الأهلي موقفه ليتقدم بنتيجة 43-42 في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.

وفي الشوط الثاني كان التعادل سيد الموقف بين الفريقين في الفترة الثالثة بنتيجة 58-58، واستمر في الفترة الرابعة التي انتهت بنتيجة 73-73 بعدما فرط الأهلي في تفوقه بفارق أربع نقاط في الثواني الأخيرة.

وانتزع الاتحاد اللقب بعدما تفوق بنتيجة 85-83 في الوقت الإضافي.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد فوز عريض على سبورتنج بنتيجة 92-54 بينما فاز الاتحاد على الزمالك 97-88.

وحصل الزمالك على المركز الثالث بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-73.