ضبط شخص يروع العاملين بمستشفى بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان القبض على شخص يحمل سلاحًا أبيض ويقوم بترويع العاملين بأحد المستشفيات، وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحادث.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في 7 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة أول أسوان بلاغًا من مستشفى يفيد بقيام شخص بالتعدي على العاملين بالسب والشتم وبحوزته سلاح أبيض بهدف ترويعهم.

وبعد الفحص، تم تحديد هوية المتهم وضبطه في الحال وبحوزته السلاح الأبيض.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته وكثرة ترددها على المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.