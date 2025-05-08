بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين.

وقال بوتين خلال المفاوضات الموسعة مع الرئيس الصيني: «سنوقع اليوم اتفاقيات حكومية محدثة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وأنا متأكد من أنها سيكون لها تأثير إيجابي على تشكيل بيئة أعمال أكثر ملاءمة وستعطي دفعة جدية لتنمية تعاوننا الاقتصادي».

وأضاف بوتين أن روسيا ترحب بنقل مرافق الإنتاج الصناعية الصينية إلى أراضيها، معربًا عن ترحيبه بإنشاء مرافق الإنتاج ونقل الخبرة الصناعية الصينية إلى موسكو.

وأشار إلى اعتزام الجانبين إطلاق مبادرات مشتركة جديدة، ومنها: إطلاق خط أنابيب الغاز الشرق الأقصى، في عام 2027، والذي سيضمن تزويد المستهلكين الصينيين بالوقود الأزرق بكمية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى موسكو، يوم أمس الأربعاء، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات «عيد النصر».