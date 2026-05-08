تعادل سلبي بين مودرن سبورت والاتحاد السكندري في صراع الهبوط بالدوري الممتاز

خرج فريقا مودرن سبورت والاتحاد السكندري بنقطة لكل منهما بعد انتهاء المواجهة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي بالتعادل دون أهداف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى من الناحية الفنية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، لكن غابت الفاعلية الهجومية أمام المرمى، ليفشل الطرفان في ترجمة الفرص إلى أهداف طوال شوطي اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 29 نقطة ليستقر في المركز العاشر، بينما وصل مودرن سبورت إلى 32 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة.

واعتمد مودرن سبورت، بقيادة مدربه أحمد سامي، على تشكيل ضم مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، وأمامه طارق سيد وعلي فوزي وعلي زعزع وأحمد يوسف، وفي الوسط محمد صبري وعبد الرحمن شيكا ومحمد مسعد ورشاد المتولي، بينما قاد الهجوم أرنولد إيبا وجودوين شيكا.

في المقابل، بدأ الاتحاد السكندري المباراة تحت قيادة المدرب الجزائري ميلودي حمدي بتشكيل ضم محمود «جنش» في حراسة المرمى، وأمامه خالد عبد الفتاح ومحمود علاء ومصطفى إبراهيم وكريم الديب، وفي الوسط محمود «دونجا» وإيزاك ويسري وحيد ومحمد مجدي «أفشة»، بينما تواجد في الخط الأمامي عبد الرحمن مجدي وجون إيبوكا.