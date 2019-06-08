مؤسسة «فيتش» ترفع تصنيف كرواتيا إلى درجة الاستثمار

رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني مستوى الائتمان لكرواتيا إلى درجة الاستثمار، مما يجعلها ثاني أكبر شركة تصنيف كبرى تخرج الدولة الواقعة في البحر الادرياتيكي من وضع دولة "ذات سندات عالية المخاطر" منذ مارس الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن شركة فيتش قولها أمس الجمعة، إن التصنيف السيادي زاد مستوى واحد ليصل إلى بي.بي.بي سالب، مع نظرة مستقبلية إيجابية، من بي.بي موجب، مستشهدة بجهود الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لتقليص الدين العام وتحقيق توازن في الميزانية وتحسين النمو الاقتصادي.

وتضع تلك الخطوة كرواتيا على قدم المساواة مع روسيا ورومانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي.

وكانت وكالة "ستاندارد & بورز للتصنيفات الائتمانية" قد رفعت كرواتيا إلى درجة الاستثمار في مارس الماضي، بينما صنفتها خدمة موديز للمستثمرين، عند مستوى (بي.إيه.2)، مع توقعات إيجابية.