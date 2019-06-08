تركيا: تحييد 43 مسلحا شمالي العراق

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ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 43 مسلحا، منذ انطلاق عملية "المخلب" ضد منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه "، بمنطقة هاكورك شمالي العراق.

جاء ذلك، في بيان نشرته الوزارة اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقالت الوزارة إنه جرى تحييد 43 إرهابيا خلال العملية المتواصلة منذ 13 يوما في هاكورك.

وأشارت إلى تدمير كمية من الألغام والمتفجرات، وعشرات المغارات والمخابئ التابعة للإرهابيين في المنطقة.

وتستخدم وزارة الدفاع كلمة تحييد للاشارة إلى العناصر المسلحة المعارضة الذين يُقتلون او يُصابون أو يُأسرون خلال عمليات للقوات التركية.

ويشن الجيش التركي من حين لآخر غارات على مواقع حزب" بي كيه كيه" داخل تركيا وخارجها.

ولقى أكثر 40 ألف شخص حتفهم منذ أن أطلق الحزب حملته المسلحة قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا.

وتصنف تركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب "بي كيه كيه" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.