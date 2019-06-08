العراق: تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الرمادي

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أعلن مدير مديرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار العراقية، العميد عمر محمد خميس اليوم السبت تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي غرب الرمادي.

وقال خميس - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من طوارئ شرطة الأنبار بالفوج الثالث وبالتعاون مع الجهد الهندسي بالفرقة العاشرة تمكنت من تفجير ٣٦ عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات من مخلفات داعش في منطقة الـ ٧ كيلو غرب الرمادي".

يذكر أن القوات الأمنية المشتركة في محافظة الأنبار تنفذ بين الحين والآخر عمليات أمنية تسفر عن اعتقال عناصر بتنظيم "داعش"، وتدمير مواقع إرهابية.