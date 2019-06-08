العراق: تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات داعش غرب الرمادي

أعلن مدير مديرية أفواج طوارئ شرطة الأنبار العراقية، العميد عمر محمد خميس اليوم السبت تفجير 36 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي غرب الرمادي.
وقال خميس - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من طوارئ شرطة الأنبار بالفوج الثالث وبالتعاون مع الجهد الهندسي بالفرقة العاشرة تمكنت من تفجير ٣٦ عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات من مخلفات داعش في منطقة الـ ٧ كيلو غرب الرمادي".
يذكر أن القوات الأمنية المشتركة في محافظة الأنبار تنفذ بين الحين والآخر عمليات أمنية تسفر عن اعتقال عناصر بتنظيم "داعش"، وتدمير مواقع إرهابية.