تونس تستضيف الدورة الـ8 للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي الثلاثاء المقبل

تستضيف تونس الدورة الثامنة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان الرقمية وحمايتها من أجل إرساء شبكة إنترنت مفتوحة ومجانية للجميع وتعزيز الحقوق والحريات المكفولة بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.

ويهتم المنتدى أو "تظاهرة الرايتس كون"، كما يسميه القائمون عليه، بضمان التطوير التدريجي لحقوق الإنسان الرقمية الدولية والتنفيذ الفعال لها، إلى جانب ضمان حرية التعبير عن الرأي والفكر وضمان الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن الاهتمام بمواضيع الأمن الرقمي وإدارة الأعمال وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق المرتبطة بتأثير التكنولوجيا الحديثة على حقوق الإنسان.

واختار القائمون على المنتدى تنظيم هذه التظاهرة الدولية في تونس للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، نظرا إلى أن تونس مركز تكنولوجي نشط وديمقراطية ناشئة، وفق منظمي التظاهرة.

ومن المقرر أن يتناول المنتدى موضوعات وقضايا مختلفة على غرار نزاهة الانتخابات وتآكل القيم الديمقراطية والذكاء الاصطناعي والهويات على الإنترنت وتقنية التعرف على الوجوه، إلى جانب مسائل تتعلق بالثقة في البيانات والحماية ومراقبة المستخدم محليا وإقليميا وعالميا، والأخبار الزائفة ومستقبل الصحافة، ومنع التمييز وتعزيز الحيادية في مجال الإنترنت.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في العهد الرقمي "رايتس كون" أنشأ سنة 2009، ويضم أصحاب مؤسسات وحقوقيين ومشتغلين في المجال القانوني وسياسيين ومختصين في المجال الرقمي.