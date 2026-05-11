 منتخب أيسلندا يصل مصر لمواجهة الفراعنة وديًا استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد 2027 - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 1:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

منتخب أيسلندا يصل مصر لمواجهة الفراعنة وديًا استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد 2027

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 1:27 م

 وصل منتخب أيسلندا لكرة اليد للرجال إلى مصر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر، ضمن برنامج الإعداد المبكر لبطولة العالم 2027.

ومن المقرر أن تُقام المواجهتان يومي الأربعاء 13 مايو والجمعة 15 مايو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكان المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر خوان كارلوس باستور قد أعلن قائمة الفراعنة التي ستخوض المباراتين، والتي ضمت عناصر الخبرة والشباب في مختلف المراكز.

في حراسة المرمى يتواجد: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد.

وفي مركز الظهير الأيمن: يحيى عمر، محسن رمضان، مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند، محمد عماد أوكا.

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جدو.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال مسعود، محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف.

وصانع الألعاب: يحيى الدرع، أحمد خيري، سيف الدرع.

ويواصل المنتخب المصري لكرة اليد استعداداته القوية خلال الفترة الحالية، ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم 2027، وسط طموحات بمواصلة الظهور القوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية واختبار الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك