منتخب أيسلندا يصل مصر لمواجهة الفراعنة وديًا استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد 2027

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل منتخب أيسلندا لكرة اليد للرجال إلى مصر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر، ضمن برنامج الإعداد المبكر لبطولة العالم 2027.

ومن المقرر أن تُقام المواجهتان يومي الأربعاء 13 مايو والجمعة 15 مايو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكان المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر خوان كارلوس باستور قد أعلن قائمة الفراعنة التي ستخوض المباراتين، والتي ضمت عناصر الخبرة والشباب في مختلف المراكز.

في حراسة المرمى يتواجد: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد.

وفي مركز الظهير الأيمن: يحيى عمر، محسن رمضان، مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند، محمد عماد أوكا.

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز جدو.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال مسعود، محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف.

وصانع الألعاب: يحيى الدرع، أحمد خيري، سيف الدرع.

ويواصل المنتخب المصري لكرة اليد استعداداته القوية خلال الفترة الحالية، ضمن خطة الإعداد لبطولة العالم 2027، وسط طموحات بمواصلة الظهور القوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية واختبار الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.