النائب أحمد تركي يطالب بتبني حملة «كفاية بناء مساجد» مع توجيه التمويلات الخيرية إلى بناء المدارس وتطويرها

طالب النائب أحمد تركي، أمين اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بتبني حملة "كفاية بناء مساجد"، مع توجيه التمويلات الخيرية إلى بناء المدارس وتطويرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن التوسع في المدارس اليابانية، وخطة مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

كما دعا النائب في كلمته بالجلسة العامة، كلًا من وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم بالبحث في فائض الريع من الأوقاف وتوجيهه لتطوير العملية التعليمية.

وتساءل النائب في كلمته: "لماذا لا نفتح أوقاف جديدة، فمعظم الجامعات والمدارس في العالم قائمة على أموال الوقف".