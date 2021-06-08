إصابة 3 أسرى فلسطينيين بالرصاص إثر اقتحام قوات القمع الإسرائيلية أحد السجون

أصيب ثلاثة أسرى فلسطينييين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر اقتحام قوات القمع الإسرائيلية قسم (7) بسجن "مجدو".

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم (7) في سجن "مجدو" وشنت عملية قمع واسعة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الأسرى، ورشتهم بالغاز، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ونقلت عددا منهم إلى زنازين العزل الانفرادي.

من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذا الاقتحام هو الأعنف منذ 10 سنوات، حيث صعّدت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عملية القمع والاقتحامات، والتي تُشكل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة التي تستخدمها بهدف فرض المزيد من السيطرة على الأسرى والتنكيل بهم.