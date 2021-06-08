قطاع الأعمال: التعاقد مع نادي أوروبي لتنمية قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن خطة تأسيس أول شركة لكرة القدم بالمحلة كان من المقرر أن تبدأ العام المقبل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتعجيل في تنفيذ المشروع.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الخطة تشمل صعود نادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز، والتطور إلى صناعة قلعة لتفريغ المهارات ورفع كفاءات التدريب في مصر بالشراكة مع أندية أوروبية.

وأشار إلى التعاقد مع نادي أوروبي لتنمية قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة والبراعم بأسلوب أوروبي علمي، قائلًا إن الوزارة تلقت عروضًا من نوادي ألمانية وأخرى هولندية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة وافقت على عرض لنادٍ أوروبي رفض الإفصاح عن جنسيته، متابعًا: «نستعين بهم في وكيل لبيع اللاعبين الناشئين الذين يتخرجون من الفريق الأول إلى الأندية الأوروبية».

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وضع خطة تطويرية لرياضة كرة القدم وذلك بالاتفاق مع كوادر أجنبية على مدار ثلاث سنوات من خلال تأسيس شركة رائدة لكرة القدم لفصل موارد الشركة عن موارد شركة كرة القدم لتصبح بذلك أول شركة لكرة القدم بمصر، وتأتي هذه الخطوة في سبيل توفير خدمات رياضية ل ١٥٠٠٠ عامل وأسرهم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نادي رياضي اجتماعي بالمحلة الكبرى تحت مسمى «المحلة سبورت كلوب» ومازال في مرحلة التصميم تمهيداً للتنفيذ، لتكون بذلك المحلة عنصر جذب قوي لصناعة رياضة كرة القدم بمصر.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لوزير قطاع الأعمال العام بمدينة المحلة الكبرى، وذلك خلال حضوره الجلسة التشاورية الخاصة بدراسة تقييم التأثير البيئي فئة (ج) لشركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.