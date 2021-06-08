 السعودية ورواندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات - بوابة الشروق
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السعودية ورواندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 7:18 م

وقعت السعودية ورواندا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزير خارجية راوندا فينست بيروتا، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

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