كشفت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني، يستعد لزيادة العرض المقدم للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية التي ستبدأ الجمعة المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه كريستيان فالك الصحفي بجريدة بيلد الألمانية أن البوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ يريد السفر إلى إنجلترا لبدء محادثاته مع جوليان ورد مساعد المدير الرياضي في ليفربول بشأن إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال السنغالي إلى الفريق البافاري.

وأضاف كريستيان أن بايرن ميونخ مستعد لزيادة عرضه من أجل الحصول على خدمات ماني خلال الميركاتو القادم.

وكان ماني قد وجه رسالة شكر إلى جماهير ليفربول بعد الهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لتزداد التكهنات عن مصيره مع الريدز في الفترة القادمة، حيث اعتبرها البعض أنها رسالة الوداع من النجم السنغالي.

