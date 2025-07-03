جولة تفقدية لعدد من الوزراء في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

اصطحب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في جولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

- تفاصيل الجولة والمعالم البارزة

وفي مستهل الجولة، استمع الوزراء لشرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن معالم المدينة التراثية التي تضم منطقة البلازا الرئيسية التي يتوسطها ميدان به مسلة فرعونية، وعلى الجانبين محال تجارية، إلى جانب المسجد التراثي والكنيسة، ومجمع السينمات، والمسرح الروماني، ودار الأوبرا، وغيرها من المعالم التراثية. كما قُدِّم شرح وافٍ عن أهم ما تتميز به تلك المشروعات، وما بدأ تشغيله منها، والتوقيتات الزمنية لتنفيذ الباقي.

- إشادة بالإنجازات في مدينة العلمين الجديدة

أشاد الوزراء بما شهدوه من إنجاز بالمدينة التراثية، وحجم الجهد المبذول في مدينة العلمين الجديدة بالكامل، كونها إحدى مدن الجيل الرابع التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، وفقاً لرؤية الدولة المصرية في التوسع في المجتمعات العمرانية وبناء مدن حديثة ومتطورة.