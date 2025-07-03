حازم إمام: بشكل نهائي لا يوجد لجنة تخطيط في الزمالك

أعلن حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء وإلغاء لجنة التخطيط، وذلك عقب تعيين جون إدوارد، مديرًا رياضياً للنادي.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي، ثم بعدها أعلن أحمد حسام ميدو رحيله عن لجنة التخطيط، قبل أن يعلن حازم إمام اليوم رحيله كذلك.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: «لجنة التخطيط رحلت عن نادي الزمالك بالكامل، وليس لنا دور، وذلك بعد تواجد جون إدوارد كمدير رياضي، ونريد نجاح النادي ومساعدته».

وأضاف: «البعض يتواصل معي حول ضرورة الحديث مع جون للتعاقد مع لاعب معين، وهذا غير مقبول، لأنه المسؤول عن الاختيار، ولا يجب أن نتدخل وهو المسؤول مع حسين لبيب رئيس النادي».

وتابع: «بشكل نهائي لا يوجد لجنة تخطيط، وكل التوفيق لمجلس الإدارة وكل التوفيق لجون إدوارد».

وأتم: «التعاقد مع يانيك فيريرا هو أمر جيد، لأنه مدرب مميز وعمل في الدوري السعودي وبلجيكا، وعمره صغير، وسيتقاضى 50 ألف دولار شهريًا هو وجهازه المعاون».