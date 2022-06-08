محمد الشقنقيري ينفي زواجه من الموديل رحيل ذكري

نفى الفنان محمد الشقنقيري معرفته بامرأة أعلنت انفصالها عنه بعد زواج غير معلن استمر لمدة 14 شهرا.

وقال الشقنقيري في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " فوجئت بالأمس نشر الموديل رحيل ذكري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وصور تدعي فيها بالزواج مني وأنه تم انفصالنا، ثم انتشر علي لساني إني أنكر معرفتها، وأنا لم أصرح بأي تصريح وهذا أول تصريح مني وعلي صفحتي الرئيسية، وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة، فلم يتم بيننا اي زواج من أي نوع".

وأضاف : "هذه السيدة أنا أعرفها منذ تصوير أحد أعمالي وقدمت نفسها لي علي أنها موديل وكانت تجمع بيننا صداقة وذلك تزامنا مع انفصالي عن زوجتي الغالية، ولم يحدث بيني وبينها أي زواج من أي نوع وطلبت منها أكثر من مرة عدم الاتصال بي تماماً".

وأضاف : "فوجئت بالأمس وأول أمس بالصور والفيديوهات علي السوشيال ميديا، واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة وسوف استمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام القضاء لأخذ حقي نظراٌ لما ألم بي من أضرار أدبية ونفسية لي ولأسرتي وخاصة زوجتي الحبيبة".

وتابع: " توضيح أخير أنا ليس لي أي صفحة أخرى ولم أدعي أني لم أعرفها، دة كلام ليس علي لساني وأيضا سأتخذ الإجراء القانوني لمن تداول ذالك ونسبه لي".

من جانبها نشرت رحيل ذكري أكثر من صورة وفيديو تثبت بهم ارتباطها سابقا بمحمد الشقنقيري، كما نفت أن يكون لظهورها في بعض الصور وهي مصابة في وجهها علاقة بإعلان الانفصال.

كما تقدمت رحيل ببلاغ ضد محمد الشقنقيري اتهمته فيه بالتشهير بها وبأولادها، مبررة أن نفيه الزواج منها يسيء إليها وإلى سمعة أبنائها من زواج سابق.