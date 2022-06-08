تحقق العديد من الفيتامينات والمعادن، دورًا هامًا في تحسين نوعية النوم، إذ أن النوم نشاط أساسي لاستعادة الطاقة، والوظيفة العصبية، وإدارة الحالة المزاجية، والتعافي البدني وإصلاح الجسم، خاصة للأطفال، لذلك نشر موقع "ذا إنديان إكسبريس" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد الأطفال في الحفاظ على جودة النوم.

•لماذا النوم مهم لصحة طفلك؟

- يحافظ على وزن الجسم

من الضروري النوم لساعات الليل حتى يتمكن الأطفال من تجديد مخازن الطاقة، ويجب أن يحصلوا على 750 مل من الماء عند الاستيقاظ في غضون 20 دقيقة.

- ضوء الشمس

مهم أن يستيقظ الأطفال في الصباح ويتعرضون لأشعة الشمس، حيث يؤدي تعرض شبكية العين للضوء إلى إيقاف إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم الأساسي.

•دور القيلولة

يجب أن يحصل الأطفال على 25 دقيقة أو 90 دقيقة من النوم خلال ساعات النهار؛ لإكمال دورة نوم كاملة، ويعد أفضل وقت للنوم هو مابين الساعة 1 ظهرًا و3 مساءً، حيث يمكن أن تساعد القيلولة في تحسين الوظيفة الإدراكية والدقة والذاكرة قصيرة المدى، يتم الاحتفاظ بالمعلومات التي تم تعلمها حديثًا بشكل أفضل.

•الأطعمة التي تساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل

- يمكن دمج الموز والمكسرات والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والتي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، كعصير لتحسين النوم، حيث يساعد على استرخاء الأعصاب.

- تلعب الدهون الجيدة مثل الأوميجا دورًا في صحة الدماغ، وهي مفيدة من حيث تقليل الالتهاب وتساعد على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يساعد على الراحة، ويمكن الحصول عليها عن طريق الأطعمة مثل بذور الشيا وبذور الكتان والسلمون والجو.

- الشوفان الذي يتمتع بسمعة طيبة لكونه غنيًا بالألياف القابلة للذوبان يحتوي على صورة من الأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين إنتاج الميلاتونين، وهرمون النوم

ويمكن استخدام الشوفان الملفوف أو الشوفان المقطّع كمجموعة مفضلة للأطفال كجزء من العصير أو الوجبة الخفيفة قبل التمرين.

- من المعروف أن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، وبالتالي تساعد على تسهيل النوم وتساعد الجسم على الاسترخاء، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد في مكافحة الالتهابات.

- النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة الملونة والفواكه والخضروات على تحسين المناعة؛ لأنها تحمل مادة البوليفينول التي تساعد على النوم مثل الأناناس والأفوكادو.

- يحسن فيتامين د وفيتامين د3 صحة العظام ويساعد في العديد من وظائف الجسم الأخرى بما في ذلك النوم، لذلك تعد مساعدة الأطفال في الحصول على بعض ضوء الشمس خيارًا جيدًا مثل إضافة الحليب والبيض والدجاج والأسماك إلى النظام الغذائي.

- تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد في التغلب على الحرمان من النوم، ويساعد البوتاسيوم الجسم على الهدوء وتوازن الإلكتروليتات للحفاظ على استرخاء العضلات ليلاً أثناء النوم.

- يحتوي الموز على نسبة عالية من السيروتونين والميلاتونين، مما يساعد على دعم الصحة الجيدة وتشجيع النوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم وله تأثير مهدئ على الجسم.

-يعد الكرز فاكهة مثالية للنوم؛ لأنه غني بالبوتاسيوم والميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم، إذ يساعد السيروتونين على إصلاح دورات النوم والاستيقاظ.