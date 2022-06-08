مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في البحيرة

لقى عامل محارة مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل في واجهة أحد المنازل بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى سقالة أثناء العمل بأحد العقارات في شارع البحر بمدينة إدكو، ووفاته فى الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز شرطة إدكو أنه أثناء قيام "محمد ف." 45 سنة، عامل محارة، بالعمل فى واجهة أحد المنازل، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة؛ مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.