 الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 11:11 ص

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي مرض الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، القول إن خطر تفشي مرض الكوليرا في ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.

وذكرت أن ماريوبول والأقاليم المجاورة لطالما عُرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، لكنها أكدت مع ذلك أنه "لم ترد تقارير مؤكدة عن تفشي وباء الكوليرا"

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ليست موجودة على الأرض في ماريوبول، لكنها ستعمل مع الشركاء لتقديم الدعم.


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