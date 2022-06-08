التجمع: نثق في قدرة الأكاديمية الوطنية للتدريب على تنظيم الحوار الوطني بكفاءة وحيادية

أكد حزب التجمع ثقته في الأكاديمية الوطنية للتدريب على تنظيم الحوار الوطني بكفاءة وحيادية وتجرد، ذاكرا أن رئيس الحزب النائب سيد عبد العال تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لدعوة الحزب لزيارة الأكاديمية والالتقاء بالمسئولين عن تنظيم الحوار الوطني لتقديم الأوراق التي تعبر عن رؤية الحزب لمحاور الحوار الوطني وقضاياه.

وقال الحزب، فى بيان له اليوم، إنه إذ يثمن الدور الوطني المهم للأكاديمية الوطنية للتدريب في رفع الكفاءة العملية والمهنية لجيل جديد من الشباب المصري والعربي والإفريقي، وتأهيلهم وفق أحدث ما وصلت إليه مهارات الإدارة الحديثة لأجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة، فإنه يؤكد ثقته في قدرة الأكاديمية ومسئوليها على تنظيم الحوار الوطني وفقا للتكليف الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل كفاءة وحيادية وتجرد كمنسقين لهذا الحدث الوطني الفارق وغير المسبوق، وصولاً لما نتمناه لمستقبل البلاد، وبما يتفق مع طموحات كل الوطنيين في رؤية مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.