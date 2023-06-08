 محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ12 قرية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ12 قرية

عمرو بحر
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:14 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 8:14 م

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من القرى المراكز والبالغ عددهم 12 قرية، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد "الزملوط"، أنه بموجب هذا الاعتماد تم الانتهاء من المخططات الخاصة بقرى مركزي الفرافرة وبلاط.

وأشار إلى اعتماد مخططات 7 قرى بمركز الداخلة، والتي تُعد إحدى ركائز خطط التنمية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية.

وثمن جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وجميع الجهات.


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