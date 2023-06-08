الصفدي: الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة داعش

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن الأردن سيبقى شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي يمثل آلية عمل جماعي ناجحة وضرورية لدحر الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله في المؤتمر الوزاري للتحالف الذي استضافته المملكة العربية السعودية اليوم، إن "التزام الأردن بعملنا المشترك في محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجيا ثابت ومستمر، ويتبدى في عملنا مع شركائنا عبر تحالفنا هذا، وآليات العمل المشتركة الأخرى، ومن خلال عملية العقبة التي ستلتئم في قرطبة هذا الشهر، لبحث تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في أفريقيا".

ولفت إلى أن التحالف "حقق انتصارات كبيرة على الإرهاب، لكن إنهاء هذا الخطر، ومنعه من إعادة التفاقم يتطلبان المضي في عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية باقتدار".

وأكد الصفدي أن "دحر الإرهاب يستوجب أيضا إنهاء الصراعات وظروف اليأس، والقهر، والحرمان، والتجهيل التي يستغلها داعش وغيره من العصابات الإرهابية لنشر ظلاميتهم ودمارهم".

كما أكد ضرورة تكثيف جهود حل الأزمات الإقليمية، داعيا إلى دعم المسار العربي للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية، وما سببت من معاناة إنسانية، وولدت من تهديدات، بما في ذلك الإرهاب.

وشدد الصفدي على أهمية دعم العراق في تثبيت الاستقرار، بعد النصر التاريخي الذي حققه على الإرهاب بتضحيات كبيرة، وعلى أن الأردن سيظل يقف مع العراق بكل إمكاناته.

ووفق الوكالة، أجرى الصفدي محادثات مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، تناولت العلاقات الثنائية، والقضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية.