متحدث الخارجية: إرادة سياسية لدى الجانين المصري والأمريكي لتعزيز العلاقات

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «العلاقة المصرية الأمريكية استراتيجية وتاريخية وثابتة على مدار عقود طويلة»، مشيرًا إلى أنها «تحقق مصلحة للطرفين».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن «هناك مصلحة وإرادة سياسية لدى الجانبين من أجل تعزيز العلاقة والمضي بها قدمًا»، قائلًا إن التحدي لا يتعلق بالضرورة بالعلاقات المصرية الأمريكية، وإنما العلاقات الامريكية بالإقليم بأكمله.

وأكمل: «كانت هناك إرهاصات حول انحسار الدور الأمريكي في الإقليم، انعكاسًا للانشغال الأمريكي بالأزمة في العلاقة مع روسيا والصين، واهتمام بوضع داخلي في الولايات المتحدة مرتبط بالتغيرات والانتخابات».

وأشار إلى أن تلك العوامل تفرض تحديًا يتطلب المحافظة على العلاقة مع الشريك الاستراتيجي، والدعم الأمريكي للسلام والاستقرار في الإقليم، مردفًا: «القضية الفلسطينية تواجه أزمة شديدة؛ نتيجة البعد أو عدم الانخراط الجاد من جانب الولايات المتحدة والقوى الكبرى في التسوية».

واستطرد: «الإقليم مهم ولا يمكن أن ينسى، لكن في بعض الأوقات تتضاءل أهمية بعض الملفات وتسمو قضايا أخرى، وتعتبر موضوعات معينة لدى صانع القرار الأمريكي ذات الأولوية أو العدسة التي يرى بها القضايا الأخرى».