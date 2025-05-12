الدفاع المدني السوري: فرق الإطفاء تواصل إخماد الحرائق المندلعة في جبل التركمان لليوم السادس

أعلنت وزارة الدفاع المدني السوري، أن فرق الإطفاء واصلت عمليات إخماد الحرائق المندلعة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، يوم أمس الأحد، لليوم السادس على التوالي، خلال جهود مركّزة لغرفة العمليات المشتركة مع وزارة الطوارئ والكوارث ووزارات الداخلية والدفاع والزراعة والخارجية السورية ومراكز حماية الغابات.

وتمكنت الفرق، من السيطرة على العديد من بؤر النيران وتبرّد أماكنها من خلال عزل مساحات الحريق لقطاعات ومحاصرة المناطق المشتعلة، ومنع انتشارها.

واستطاعت الفرق، فتح طرقات لبقية بؤر الحرائق ولا تزال تعمل على إخمادها وتبريدها.

وتواجه الفرق، تحديات الحرارة المرتفعة والرياح وطبيعة المنطقة الجبلية ذات التضاريس الصعبة.