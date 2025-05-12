تشهد مصر، موجة حارة قد تتسبب في تزايد حالات الهبوط، حيث ينخفض ضغط الدم مسببًا الشعور بالإرهاق الشديد، وعلى الأشخاص المعرضين لإصابات انخفاض الضغط اتباع بعض التعليمات الصحية التي ربما تساعد في التغلب على ضغط الدم المنخفض وتجاوز الموجة الحارة بسلام.

وتكشف جريدة الشروق، عن أبرز النصائح المتبعة لتحسين ضغط الدم المنخفض، وفقا لمواقع ميديكال توداي ومانهاتن كارديولوجي وهيلث لاين.

توفير سوائل للجسم



يساعد تناول كمية كبيرة من السوائل في زيادة الدم وتحسن توزيعه في الجسم؛ لذلك ينصح بالحفاظ على شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

وتساهم بعض الأطعمة مع شرب الماء؛ في تعزيز كمية السوائل مثل الخيار والطماطم والخس والبطيخ لوفرة الماء في تلك الثمار، كما يمكن الاستفادة من عصير جوز الهند حال توفره إذ يحتوي على المحاليل الإلكتروليتية المضادة للجفاف.

التغلب على فقر الدم



يتسبب فقر الدم في زيادة العرضة لانخفاض الضغط؛ لذلك من المهم التغلب عليه خاصة في الأوقات الحارة المسببة للهبوط؛ ولذا يجب تناول الأطعمة الموفرة لفيتامينات بي ١٢ و٩ المعروف بالفوليك، حيث يرتفع الفوليك عند تناول البقوليات كالفول والفاصوليا أو من مصادر حيوانية كالكبدة والبيض، وأما فيتامين بي ١٢ فيرتفع بالبروتين الحيواني كالأسماك واللحوم الحمراء أو الحليب والأجبان.

توزيع الدم



يعتبر توزيع الدم الصحي، مساعدا على ضبط الضغط، ومن الأعشاب التي ينصح بها الزنجبيل والروزماري حيث تحويان خصائصا مناسبة لتحسين حركة الدم في الجسم.

مواد طبيعية لرفع الضغط



ويمكن التغلب على الهبوط باستخدام المواد المعروفة برفع الضغط، وعلى رأسها الكافيين الموجود بالقهوة، ولكن يجب تناول القهوة بحرص حيث إن الإكثار منها يسبب الجفاف وهو سبب للهبوط، ولكن الاستفادة بقدر من كافيين القهوة يكفي للتغلب على الهبوط، ويمكن استبدال القهوة بالشيكولاتة الداكنة أو الكاكاو، حيث تحوي كميات مناسبة من الكافيين.

ولا تقتصر المواد الرافعة للضغط على القهوة، حيث يساعد الملح الصحي في علاج الهبوط والمتوفر بالأطعمة المالحة مثل الزيتون والجبن القريش والمخللات.

تنظيم الوجبات



يسبب تناول الوجبات الكبيرة في زيادة العرضة للهبوط؛ نتيجة لبذل الجسم طاقة كبيرة للهضم؛ لذلك ينصح بتقليل حجم الوجبة الواحدة، وزيادة عدد الوجبات الصغيرة على مدار اليوم، كما يفضل تقليل النشويات إذ يهضمها الجسم سريعا ما يزيد العرضة لانخفاض الضغط.

الحركة الصحية



تسبب بعض أوضاع الجلوس والاستلقاء الخاطئة، زيادة العرضة للضغط المنخفض، ويمكن التغلب على ذلك أثناء الجلوس بتجنب وضع قدم على الأخرى.

ويفضل تجنب الوقوف السريع، ولكن بدلا من ذلك يكون الوقوف تدريجيا أو مع الاستناد لأي شيء، كما ينصح بتقليل فترات الاستلقاء على السرير لغير النوم.