مسئول هندي يرفض الدعوات الأمريكية للتوسط في نزاع كشمير

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قال مسئول هندي بارز، إن الخلاف بشأن كشمير قضية ثنائية مع باكستان، رافضا أي توسط خارجي بهذا الشأن، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة رغبتها في تسهيل المباحثات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفوض السامي للهند في سنغافورة شيلباك امبولي قال لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين" بالنسبة لنا، كشمير تعد قضية ثنائية، وليست قضية دولية".

وأضاف "بالنسبة لنا، كلمة التوسط لا تجدي نفعا في قضية كشمير".

وكانت الهند وباكستان قفد وافقتا على وقف إطلاق النار أمس الأول السبت بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أمريكا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.