صورة - إنبي يوجه خطاب شكر لاتحاد الكرة

وجه مجلس إدارة نادي إنبي، خطاب شكر إلى لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، بشأن طاقم تحكيم مباراة الفريق البترولي أمام فيوتشر، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز والتي أقُيمت يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام.

وقال إنبي خلال البيان الذي أرسله اليوم الخميس إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد:" يوجه نادي إنبي بالشكر لطاقم تحكيم ولجانه المنظمة على ما شهدته المباراة من دقة القرارات على مستوى الفريقين وأهمها إلغاء هدف إنبي لوقوع تسلل نتيجة تقدم اللاعب بمسافة 3 ملي كما أفاد حكم تقنية الـVAR وهذا يوضح مدى الدقة العالية التي ينتهجها حكام مسابقة الدوري العام".

وأضاف البيان أن هذه الدقة تأتي على خلاف ما حدث في مباراة الفريقين ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق فيوتشر، كما شهدت مباراة الفريقين في كأس مصر خطأ تحكيميا باحتساب هدف لفيوتشر بالمخالفة للقانون، رغم اللجوء لتقنية الفار وهو الأمر الذي تسبب في ضجة إعلامية كبيرة وفقا لما جاء بالخطاب.

وأتم إنبي في بيانه:" يأمل نادي إنبي أن تكون المباريات القادمة في الدوري العام وكأس مصر وكأس الرابطة على نفس المستوى من هذه الدقة (38 ملي) والاحترافية الحيادية لتحقيق أكبر درجات العدالة بين الفرق المشاركة وتطبيق مبدأ تكافئ الفرص".

و خسر إنبي أمام فيوتشر بهدف دون رد، ويتواجد حاليا الفريق البترولي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.