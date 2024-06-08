 مستشار وزير التموين: خفض الفائدة سيحقق استقرارا بسةق الذهب.. والسعر المحلي «جيد جدا» للشراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار وزير التموين: خفض الفائدة سيحقق استقرارا بسةق الذهب.. والسعر المحلي «جيد جدا» للشراء

12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
12 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب.. وعيار «21» يسجل 620 جنيها
محمد شعبان
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 4:08 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 4:08 ص

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن إعلان الصين، الجمعة، عن توقفها عن شراء الذهب بعد أن كونت احتياطيا استراتيجيًا يقدر بـ72 مليون أوقية؛ تسبب في انخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ليصل سعر الجرام في السوق المحلي إلى 3115 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 3160 جنيهًا في بداية التعاملات.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن التوقعات تشير إلى خفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار قبل نهاية العام، وذلك على خلفية خفض البنوك المركزية الأوروبية لسعر الفائدة الأيام الماضية.

وأوضح أن خفض الفائدة من شأنه معاودة سعر الذهب إلى الصعود مرة أخرى ليتخطى 2500 دولار للأوقية.

وأشار إلى أن مستويات الأسعار الحالية «جيدة جدا» للشراء، لا سيما أنه من المتوقع، مع خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار؛ أن يشهد المعدن الأصفر مزيدًا من الارتفاعات المتتالية.


وأكد «فرج» أن الذهب مخزن قيمة و ملجأ آمن على مدى العصور من التضخم، واحتياطي استراتيجي للأفراد و الدول، على غرار الصين التي رفعت احتياطيها من الذهب إلى 2400 طن، والولايات المتحدة إلى 8133 طنا.

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