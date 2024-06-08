قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تحرير الأسرى الأربعة من وسط قطاع غزة تمَّت في ظروف صعبة ومعقدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنّه عندما أُبلغ بالعملية كان الفاصل بين نجاح وفشل العملية شعرة، لكنه وافق على تنفيذه.

وأرجع موافقته على العملية رغم خطورتها لما سماها ثقته في الجيش وفي جهاز الشاباك وفي الشرطة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العملية تم تنفيذها وسط إطلاق النار، حتى حرّروا الأسرى، زاعما أن هذه العملية ستُسجل في كتب البطولة الإسرائيلية.

وأكّد أنهم دفعوا ثمنا في مثل هذه العمليات، معترفا بمقتل ضابط في وحدات كوماندوز شرطية خلال المواجهات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، أنه تمكن من تحرير أربعة محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: «في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة (محتجزين) إسرائيليين».