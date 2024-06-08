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فون دير لاين: لن أسمح مطلقا بإضعاف أوروبا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 9:21 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 9:21 ص

في ظل أزمات كبرى وتهديدات من روسيا ومتطرفين، وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نداء عاجلا من أجل أوروبا قوية وموحدة.

وقالت فون دير لاين، مساء الجمعة، خلال التجمع الأخير لكتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في ميونخ قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي: "لا يمكن التعامل مع الاتحاد الأوروبي كأمر مسلم به".

وتابعت فون دير لاين: "أوروبا المسالمة تواجه تحديات من شعبويين ومتطرفين وغوغاء مثل السياسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان في فرنسا والبديل من أجل ألمانيا في ألمانيا".

وقالت: "إن هؤلاء المتطرفين لديهم شيء مشترك: إنهم يرغبون في إضعاف وتدمير وتخريب أوروبا"، مضيفة أن "هذا لن يحدث أيضا".

ولذلك أكدت رغبتها في تشكيل تحالف واسع لصالح سيادة القانون ولصالح أوكرانيا ولصالح أوروبا قوية.

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